22 октября 2020, 14:53
Госдума поддержала продление заморозки накопительной части пенсии до 2023 года
Отчисления россиян в накопительную часть пенсии в размере 6% от их дохода заморозили еще в 2014 году, но тогда власти уверяли, что это лишь кратковременная мера. Однако с тех пор власти неоднократно продлевали заморозку
Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания 22 октября приняли в первом чтении законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии россиян.
Напомним, что отчисления россиян в накопительную часть пенсии в размере 6% от их дохода заморозили еще в 2014 году, но тогда власти уверяли, что это лишь кратковременная мера. Однако с тех пор власти неоднократно продлевали заморозку.
Согласно последнему принятому закону, правило заморозки накопительной части пенсии должно было действовать до 2021 года, но теперь его продлят до конца 2023 года.
В правительстве данную меру объяснили тем, что это сократит размер трансферта из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда на 669,3 млрд рублей.