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22 октября 2020, 14:39

Иркутский губернатор пожаловался в прокуратуру на аптеки, завышающие цены на маски

Власти Иркутской области направили в региональную прокуратуру обращение с просьбой проверить аптеки, которые в период второй волны коронавируса завышают цены на защитные маски

Иркутский губернатор пожаловался в прокуратуру на аптеки, завышающие цены на маски

Власти Иркутской области направили в региональную прокуратуру обращение с просьбой проверить аптеки, которые в период второй волны коронавируса завышают цены на защитные маски. При этом губернатор области Игорь Кобзев еще и обвинили аптеке в создании дефицита антибиотиков.

Глава региона сообщил, что внепланово и без предупреждения заехал в две аптеки. В одной из них защитные маски стоят 7 рублей за штуку, а во второй – 25 рублей. Последнюю цену Игорь Кобзев назвал завышенной.

«Вот таких недобросовестных продавцов обязательно надо проверять. Наживаться на нынешней ситуации - это за гранью», - заявил возмущенный губернатор.

Игорь Кобзев также заявил, что продажа антибиотиков без рецепта стала причиной их нехватки в Иркутской области, потому что местные жители стали скупать лекарства «впрок». Это привело к тому, что лекарств стало не хватать людям, которые в них остро нуждаются. «И ответственность за это лежит в том числе на аптеках», - добавил глава региона.

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