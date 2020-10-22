В акватории порта Находки произошел крупный разлив нефтепродуктов
В районе находкинского порта произошел крупный разлив нефтепродуктов. Telegram-канал «Находкинский портовой» опубликовал видео с места происшествия, на котором видно, что акватория порта покрыта нефтяными разводами
В России продолжается череда экологических катастроф. На этот раз происшествие зафиксировано в Находке Приморского края.
В районе находкинского порта произошел крупный разлив нефтепродуктов. Telegram-канал «Находкинский портовой» опубликовал видео с места происшествия, на котором видно, что акватория порта покрыта нефтяными разводами.
В Росприроднадзоре заявили, что уже в курсе происшествия, а специалисты ведомства взяли пробы воды.
Источник загрязнения пока не установлен. Сейчас решается вопрос об установке боновых заграждений, чтобы локализовать разлив.
Прокуратура Приморского края назначила проверку по факту разлива нефтепродуктов в акватории порта Находки.
В компании «Судоремонтный комплекс Приморский завод» комментировать разлив нефтепродуктов отказались.