Российские авиакомпании попросили у правительства еще 50 млрд рублей
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в правительство с просьбой выделить еще 50 млрд рублей из федерального бюджета на поддержку отечественных авиакомпаний во время пандемии коронавируса и снижения пассажиропотока
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в правительство с просьбой выделить еще 50 млрд рублей из федерального бюджета на поддержку отечественных авиакомпаний во время пандемии коронавируса и снижения пассажиропотока.
Глава организации Владимир Тасун в беседе с газетой «Ведомости» подтвердил, что АЭВТ обратилась к властям за финансовой помощью.
Отечественные авиакомпании попросили кабмин выделить им около 30 млрд рублей в ближайшие месяцы и еще 20 млрд рублей в начале 2021 года. Перевозчики в своем обращении сослались на «крайне сложный» для рынка гражданских перевозок зимний сезон, на который к тому же окажет негативное влияние вторая волна коронавируса.
Участники рынка говорят, что без полного возобновления международного авиасообщения пассажиропоток сократится почти в два раза по сравнению с 2019 годом, а сезонные убытки значительно превысят показатели прошлых лет. Последнее может привести к банкротствам перевозчиков.
По итогам первых шести месяцев 2020 года, который пришлись самые жесткие ограничения из-за пандемии, убытки российских авиакомпаний превысили 120 млрд рублей. К концу года убытки авиакомпаний могут возрасти до 360 млрд рублей.
Напомним, что в мае правительство России уже выделило авиакомпаниям 23,4 миллиарда рублей из-за пандемии, однако по факту перевозчики получили только 14 млрд рублей. Из них 7,9 млрд рублей достались группе «Аэрофлот» («Аэрофлот», «Россия», «Победа»).