В Дагестане полицейские заставили девочку-подростка обвинить нескольких мужчин и своего отца в изнасиловании
В Дагестане сотрудники полиции заставили 14-летнюю девочку оговорить нескольких местных жителей и обвинить их в изнасиловании. Уговаривать подростка оклеветать невиновных помогала ее тетя
В Дагестане сотрудники полиции заставили 14-летнюю девочку оговорить нескольких местных жителей и обвинить их в изнасиловании. Уговаривать подростка оклеветать невиновных помогала ее тетя.
Как рассказали в «Комитете против пыток», летом 2019 года тетя забрала девочку у родителей и избивала, требуя обвинить нескольких мужчин и своего отца в изнасиловании. «Тетя несколько раз говорила ей, что она делает это для того, чтобы оформить на нее опекунство и получать деньги», - рассказал подросток правозащитникам.
В том же месяце родственница обратилась в отдел МВД по Казбековскому району с сообщением о неоднократных изнасилованиях своей племянницы. Участковый пригласил девочку в отдел, показал ей по видеосвязи четырех задержанныхи спросил, они ее изнасиловали или нет. Девочка ответила отрицательно, после чего полицейский выключил телефон и потребовал от нее изменить показания.
«Тогда я сказала, что это были они. После этого я увидела в телефоне, как задержанных начали избивать двое мужчин», - сообщила девочка.
Подростка поместили в социально-реабилитационный центр в Махачкале, куда постоянно наведывались ее тетя и полицейский из Хасавюрта Юсуп Магомедов. Они требовали написать заявление об изнасилованиях, а когда ребенок отказался, то родственница избила ее на глазах у силовиков.
Девочка сдалась под напором тети и полицейских, а 10 октября сбежала из реабилитационного центра и вместе с родителями обратилась за помощью в «Комитет против пыток». Она рассказала, что причиной бегства из центра стали, помимо прочего, избиения со стороны воспитателей и жестокое обращение.