22 октября 2020, 12:53
Глава российского Минздрава ушел на самоизоляцию из-за коронавируса у члена его семьи
Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил об уходе на самоизоляцию в связи с тем, что у одного из членов его семьи выявили коронавирус. Об этом сообщил РИА Новости помощник министра Алексей Кузнецов
Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил об уходе на самоизоляцию в связи с тем, что у одного из членов его семьи выявили коронавирус. Об этом сообщил РИА Новости помощник министра Алексей Кузнецов.
Ранее коронавирусом в федеральном правительстве переболели премьер Михаил Мишустин, министр культуры Ольга Любимова, глава Минэнерго Александр Новак.
Коронавирус также был диагностирован у некоторых сотрудников Администрации президента России, включая первого замглавы Сергея Кириенко, губернаторов и мэров. Глава Ялты Иван Имгрунт в минувшие выходные скончался в результате осложнений, вызванных COVID-19.