СКР возбудил уголовное дело против главы одной из крупнейших золотодобывающих компаний Petropavlovsk
Бизнесмена подозревают в хищении 450 тысяч рублей у ее дочернего предприятия «Покровский рудник» и самоуправстве. В пресс-службе Petropavlovsk данную информацию подтвердили
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы одной из крупнейших в России золотодобывающих компаний Petropavlovsk Максима Мещерякова. Бизнесмена подозревают в хищении 450 тысяч рублей у ее дочернего предприятия «Покровский рудник» и самоуправстве. В пресс-службе Petropavlovsk данную информацию подтвердили.
СКР расследует дело по двум статьям — самоуправство и хищение. При этом в компании Petropavlovsk заявили, что дело о краже расследуется в отношении неустановленных лиц.
В Следственном комитете в свою очередь сообщили, что Максим Мещеряков подозревается в причинении ущерба «Покровском руднику» в размере 450 тысяч рублей. По предварительным данным, Максим Мещеряков и неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили самоуправство в отношении представительства АО «Покровский рудник». В результате совершенного преступления компании причинен ущерб на 450 тысяч рублей, сообщает РБК
Дело было заведено по факту событий, который произошли 26-27 августа 2020 года. Максима Мещерякова не пускали в московский офис «Покровского рудника», поэтому он проник туда силой.
Совет директоров Petropavlovsk назначил Максима Мещерякова временным гендиректором 17 августа, после ухода основателя компании Павла Масловского. Мещеряков является бывшим главой структуры Bonum Capital, которой принадлежит около 3% Petropavlovska.