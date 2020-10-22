Российские гостиницы стали предлагать в аренду свои номера для работы на удаленке
Работающие в Москве международные гостиничные операторы Accor и Radisson Hotel Group предложили брать в аренду номеров в отелях под офисы для тех, кто работает в удаленном режиме из-за пандемии коронавируса
Работающие в Москве международные гостиничные операторы Accor и Radisson Hotel Group предложили брать в аренду номеров в отелях под офисы для тех, кто работает в удаленном режиме из-за пандемии коронавируса.
Директор по продажам группы Accor в России, Грузии и странах СНГ Антон Коронелли сообщил РБК, что услуга «офис в отеле» на этой неделе стала доступна для бронирования на сайте для 43 гостиниц. После бронирования «офиса в отеле» гость может пользоваться гостиничным номером в качестве личного офиса с 9 до 18 часов.
Оператор Radisson Hotel Group предлагает гостям «гибридные номера», которые за счет дополнительного технического оборудования представляют собой сочетание офиса и классического гостиничного номера. Забронировать такие номера можно как только на дневное время, так и с ночевкой в двух отелях Radisson Blu в Москве.
За счет услуги «офис в отеле» гостиницы рассчитывают повысить загрузку номеров, которая после оживления в августе-сентябре снова стала падать из-за пандемии коронавируса.