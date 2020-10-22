В Петербурге запретят пускать в общественный транспорт пассажиров без масок
В Санкт-Петербурге с 26 октября пассажиров без защитных масок перестанут пускать в общественный транспорт. Нарушителям масочного режима также запретят пользоваться услугами такси
В Санкт-Петербурге с 26 октября пассажиров без защитных масок перестанут пускать в общественный транспорт. Нарушителям масочного режима также запретят пользоваться услугами такси.
«Фонтанка» со ссылкой на Смольный сообщает, что водители и кондукторы в общественном транспорте так же обязаны быть в масках. Это же правило распространяется и на водителей такси, если в салоне есть пассажиры.
Чиновники предупредили горожан, что сотрудники полиции будут регулярно проводить рейды в общественном транспорте и штрафовать пассажиров за нарушение масочного режима.
Напомним, что в Москве власти также запретили пускать в общественный транспорт пассажиров без защитных масок и перчаток в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Нарушителям грозит штраф в размере 4-5 тысяч рублей.