В Петербурге спустя год после муниципальных выборов нашли пропавшие бюллетени
Депутат муниципального образования №72 Павел Швец сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что в ноябре 2019 года петербургский горизбирком передал полномочия муниципальной избирательной комиссии №72 Территориальной избирательной комиссии (ТИК) № 23
В Санкт-Петербурге депутаты через год после муниципальных выборов нашли пропавшие бюллетени и списки избирателей по 212 избирательному округу.
Депутат муниципального образования №72 Павел Швец сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что в ноябре 2019 года петербургский горизбирком передал полномочия муниципальной избирательной комиссии №72 Территориальной избирательной комиссии (ТИК) № 23.
Павел Швец отметил, что к тому времени председатель муниципального избиркома №72 Александр Белов уже долгое время не появлялся на рабочем месте, поэтому им пришлось вскрывать кабинет, чтобы изъять документацию для передачи ТИКу. Процесс независимые кандидаты в депутаты показывали в прямом эфире. При этом в кабинете у председателя бюллетени и списки избирателей по 212 округу обнаружены не были.
Швец утверждает, что Белов на три месяца арендовал ячейку на складе в Ломоносовском районе Ленинградской области и спрятал все документы там. Склад несколько месяцев пытался связаться с арендатором ячейки и в итоге обратился в муниципалитет. Тогда же и были обнаружены пропавшие документы.