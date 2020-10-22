Производителя аппаратов ИВЛ «Авента-М» оштрафовали на полмиллиона рублей
Арбитражный суд Свердловской области оштрафовал на 500 тысяч рублей «Уральский приборостроительный завод» (входит в корпорацию «Ростех»), который производит аппараты искусственной вентиляции воздуха (ИВЛ) «Авента-М»
Арбитражный суд Свердловской области оштрафовал на 500 тысяч рублей «Уральский приборостроительный завод» (входит в корпорацию «Ростех»), который производит аппараты искусственной вентиляции воздуха (ИВЛ) «Авента-М».
В суд ранее обратился Росздравнадзор с требованием привлечь УПЗ к административной ответственности по статье «Реализация или ввоз на территорию Российской Федерации недоброкачественных лекарственных средств или медицинских изделий», сообщает «Интерфакс».
Перед этим Росздравнадзор выявил на заводе «нарушения лицензионных требований при осуществлении деятельности по производству и техническому обслуживанию медицинской техники, а также обязательных требований в сфере обращения медицинских изделий».
В пресс-службе «Концерна радиоэлектронные технологии», в который входит УПЗ, заверили, что все выявленные нарушения уже устранены. Кроме того, они не связаны с возгораниями аппаратов ИВЛ «Авента-М» в двух больницах в Москве и Петербурге. Напомним, что в результате двух пожаров погибли шесть коронавирусных пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, в Росздравнадзор временно запретил использовать «Авента-М».
В сентябре арбитражный суд Свердловской области назначал Уральскому приборостроительному заводу еще один штраф в размере 100 тысяч рублей за нарушения лицензионных требований при производстве медицинских изделий.