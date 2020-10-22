22 октября 2020, 10:51
В России за прошедшие сутки коронавирусом заразились почти 16 тысяч человек
В России за прошедшие сутки коронавирусной инфекцией заразились еще 15 971 человек. 290 ковидных пациентов скончались в результате осложнений. С начала пандемии в стране было выявлено 1 463 306 случаев заражений COVID-19, а скончались – 25 242 человека
В России за прошедшие сутки коронавирусной инфекцией заразились еще 15 971 человек. 290 ковидных пациентов скончались в результате осложнений.
С начала пандемии в стране было выявлено 1 463 306 случаев заражений COVID-19, а скончались – 25 242 человека.
В Москве выявили 4 413 новых случаев заражения, в Московской области – 462, в Санкт-Петербурге – 697, в Нижегородской области – 354, в Свердловской области – 259, в Ростовской области – 297, в Красноярском крае – 248, в Воронежской области – 246, в Архангельской области – 256, в Алтайском крае – 203, в Забайкальском крае – 201, в Бурятии – 231, в Крыму – 212.