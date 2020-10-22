В Госдуме предложили заморозить тарифы на домашний интернет из-за пандемии коронавируса
Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил заморозить тарифы на домашний интернет до 1 июля 2021 года. Соответствующее предложение парламентарий направил главе Минцифры Максуту Шадаеву
Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил заморозить тарифы на домашний интернет до 1 июля 2021 года. Соответствующее предложение парламентарий направил главе Минцифры Максуту Шадаеву.
Евгений Федоров объяснил сою инициативу тем, что в связи с пандемией коронавируса и ограничениями многие работодатели перевели часть своих сотрудников на удаленную работу. Таким образом, спрос на домашний интернет значительно вырос.
При этом, как отметил депутат, операторы фиксированной связи заявили о повышении стоимости своих услуг в 2021 году минимум на 10-20%.
«Это потребует от перешедших на дистанционную работу сотрудников, и так пострадавших от экономических трудностей текущего года, дополнительных расходов», - отметил Федоров, слова которого приводит сайт телеканала RT.
В свою очередь интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил о неизбежности роста цен на интернет в России, поскольку на тарифы влияют «пакет Яровой», снижение курса рубля и пандемия коронавируса.