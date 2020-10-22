22 октября 2020, 08:11
Власти Кинешмы Ивановской области потратили 3,3 млн рублей на три скамейки
Власти Кинешмы Ивановской области установили в городе три дизайнерские скамейки, стоимость которых вместе с 15 металлическими урнами составила 3,3 млн рублей
Фото: kineshemec.ru
Власти Кинешмы Ивановской области установили в городе три дизайнерские скамейки, стоимость которых вместе с 15 металлическими урнами составила 3,3 млн рублей.
Дорогостоящие скамьи появились на площади Революции в начале октября. Портал Кинешемец.ru отмечает, что стоимость одной скамейки «Аксонометрий» сопоставима с ценой добротной иномарки.
Местные жители отметили, что за 3 млн рублей ивановские столяры сделали бы десятки скамеек, а журналисты отметили, что скамьи в «великолепном» дизайне на сайтах многих производителей стоят максимум 40 тысяч рублей.