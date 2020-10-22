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В мире
4 млрд оттенков коррупции
22 октября 2020, 08:01

В Грузии мужчина захватил в заложники сотрудников и клиентов банка. Он потребовал полмиллиона долларов

Телеканал «Рустави 2» сообщает, что злоумышленнику передали сумку с деньгами, после чего он покинул помещение банка с тремя заложниками. Остальных заложников захватчик отпустил. По уточненным данным, речь идет о 43 заложниках

В Грузии мужчина захватил в заложники сотрудников и клиентов банка. Он потребовал полмиллиона долларов
Фото: ВВС

В грузинском городе Зугдиди вооруженный мужчина захватил заложников в отделении Банка Грузии и потребовал 500 тысяч долларов.

Телеканал «Рустави 2» сообщает, что злоумышленнику передали сумку с деньгами, после чего он покинул помещение банка с тремя заложниками. Остальных заложников захватчик отпустил. По уточненным данным, речь идет о 43 заложниках.

Злоумышленник с деньгами и тремя заложниками на машине направился к вертолету. Также сообщается, что вместе с преступником находится начальник полиции края Самегрело-Верхняя Сванетия, который передал захватчику сумку с деньгами и добровольно сдался в заложники.

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