22 октября 2020, 08:01
В Грузии мужчина захватил в заложники сотрудников и клиентов банка. Он потребовал полмиллиона долларов
Телеканал «Рустави 2» сообщает, что злоумышленнику передали сумку с деньгами, после чего он покинул помещение банка с тремя заложниками. Остальных заложников захватчик отпустил. По уточненным данным, речь идет о 43 заложниках
Фото: ВВС
В грузинском городе Зугдиди вооруженный мужчина захватил заложников в отделении Банка Грузии и потребовал 500 тысяч долларов.
Телеканал «Рустави 2» сообщает, что злоумышленнику передали сумку с деньгами, после чего он покинул помещение банка с тремя заложниками. Остальных заложников захватчик отпустил. По уточненным данным, речь идет о 43 заложниках.
Злоумышленник с деньгами и тремя заложниками на машине направился к вертолету. Также сообщается, что вместе с преступником находится начальник полиции края Самегрело-Верхняя Сванетия, который передал захватчику сумку с деньгами и добровольно сдался в заложники.