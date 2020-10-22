Российские космонавты благополучно вернулись с МКС на Землю
Роскосмос на своем сайте вел трансляцию отстыковки транспортного пилотируемого корабля от Международной космической станции (МКС). В 02.32 «Союз МС-16» отстыковался от станции, а в 05.54 вернулся на Землю
Российский космический корабль «Союз МС-16» с тремя членами экипажа благополучно совершил посадку в казахстанской степи юго-восточнее города Жезказган.
Роскосмос на своем сайте вел трансляцию отстыковки транспортного пилотируемого корабля от Международной космической станции (МКС). В 02.32 «Союз МС-16» отстыковался от станции, а в 05.54 вернулся на Землю.
Все операции по спуску с околоземной орбиты и посадке прошли в штатном режиме, а космонавты чувствуют себя хорошо. На Землю вернулись Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и астронавт NASA Кристофер Кэссиди
Российских космонавтов доставят спецбортом на подмосковный аэродром Чкаловский, после чего они пройдут послеполетную реабилитацию в Звездном городке.
Сейчас на МКС остаются россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс.