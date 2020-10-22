Бывшего замглавы Росгвардии задержали по делу о мошенничестве
В Москве по подозрению в мошенничестве задержан бывший заместитель главы Росгвардии Сергей Милейко. В отношении силовика возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество»
В Москве по подозрению в мошенничестве задержан бывший заместитель главы Росгвардии Сергей Милейко. В отношении силовика возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Поводом для возбуждения дела стали результаты проверки военной прокуратуры. Проверяющие установили, что супруга силовика Галина Милейко с 2012 года владеет нежилым помещением, которое изначально строилось в качестве жилого дома для семей военнослужащих. Сейчас в этом помещении находится парикмахерская.
По версии следствия, с помощью подложных документов помещения были оформлены на пожилую родственницу офицера Галину Пискунову, а затем их перепродали его супруге замглавы Росгвардии по заниженной стоимости, сообщает «КоммерсантЪ».
Сергей Милейко также проверяют на причастность к хищению бюджетных средств и злоупотреблении при закупках форменного обмундирования для нужд Росгвардии у компании «Спецшвейснаб», которая являлась единственным поставщиком.
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил агентству ТАСС, что Сергей Милейко был уволен из силового ведомства еще летом 2019 года по итогам проверки, которую проводило управление собственной безопасности.