Госдума единогласно приняла в первом чтении законопроект о повышении НДФЛ для россиян с высокой зарплатой
Депутаты Госдумы единогласно утвердили в первом чтении законопроект о повышении с 1 января 2021 года ставки НДФЛ до 15% для россиян, чей годовой доход превышает 5 млн рублей
Депутаты Госдумы единогласно утвердили в первом чтении законопроект о повышении с 1 января 2021 года ставки НДФЛ (налог на доходы физических лиц) до 15% для россиян, чей годовой доход превышает 5 млн рублей.
Данный документ был подготовлен в рамках исполнения поручения президента Владимира Путина, а его принятие позволит получить в бюджет дополнительные средства в виде налоговых отчислений. 60 млрд рублей из этих денег власти планируют направить на лечение детей, которые страдают орфанными заболеваниями.
«Поступившие в бюджет средства адресно пойдут именно на эти цели», - заверил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Володин также назвал законопроект о повышении НДФЛ для россиян с высокими доходами одним из бюджетообразующих и отметил, что проект федерального бюджета на будущий год формируется в «сложных экономических условиях из-за пандемии коронавируса».