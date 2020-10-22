Депутат Госдумы принял участие в испытаниях вакцины «Спутник V» и заразился коронавирусом
Заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме РФ, который принял участие в третьей фазе испытания российской вакцины от коронавируса, заразился COVID-19
Заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме РФ Валерий Гартунг, который принял участие в третьей фазе испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V», заразился COVID-19.
В своем Facebook депутат написал, что 21 октября традиционно перед пленарным заседанием нижней палаты парламента у него взяли тест на коронавирус, а вечером ему позвонили и сообщили, что тест оказался положительным.
Валерий Гартунга сообщил, что перешел на удаленную работу, а пока коронавирус проходит у него бессимптомно.
Ранее депутат рассказал РИА Новости, что участвовал в третьей фазе испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной центром имени Гамалеи. При этом по условиям испытания он не знает, что ему вкололи – вакцину или плацебо.