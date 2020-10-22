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22 октября 2020, 02:41

Валентина Матвиенко обвинила «Норникель» в цинизме и безразличии к России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обвинила «Норильский никель» Владимира Потанина в том, что компания «бесплатно арендовала» Норильск и превратила «город-сад» в «трущебы» с изношенной инфраструктурой

Валентина Матвиенко обвинила «Норникель» в цинизме и безразличии к России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обвинила «Норильский никель» Владимира Потанина в том, что компания «бесплатно арендовала» Норильск и превратила «город-сад» в «трущебы». Политик добавила, что в такой ситуации компания просто не может считаться «социально ответственной». Таким образом она отреагировала на убийственные для природы последствия аварии на ТЭЦ-3 в Норильске.

«Я не призываю к совести, там сплошной цинизм и абсолютное безразличие к отечеству, где они живут, зарабатывают огромные деньги и где живут люди в некомфортных условиях, которые им зарабатывают эти миллиарды», - заявила Валентна Матвиенко, слова которой приводит ТАСС.

Спикер Совфеда заявила, что Норильск когда-то представлял собой «город-сад», а теперь по вине «Норникеля» превратился в трущобы с изношенной городской инфраструктурой, сетями, водоканалом, дорогами и жильем. Матвиенко отметила, что для такой крупной компании построить школу и два детских сада – это «как два раза им в ресторан сходить», однако бизнес ничего для людей и города не делает.

«Не обеспечить рабочих детскими садами! Боятся из списков Forbes вылететь? Не вылетят и даже не подвинутся ниже», - добавила Валентина Матвиенко.

Напомним, в конце мая 2020 года в Норильске в результате аварии на ТЭЦ-3, которая принадлежит АО «НТЭК» (входит в «Норникель») в почву и водоемы вылилось около 20 тысяч тонн дизельного топлива. Авария произошла из-за того, что топливный резервуар находился в изношенном состоянии, но компания никаких мер не предприняла. Более того, об экологической катастрофе «Норникель» и Роспотребнадзор сообщили только спустя несколько дней, что помешало вовремя ввести режим ЧС и начать устранять последствия катастрофы на федеральном уровне.

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