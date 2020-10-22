Нагорный Карабах оказался на грани гуманитарной и экологической катастрофы из-за трупов убитых в боях
В Министерстве окружающей среды Армении сообщили, что ситуация с трупами погибших в результате военных действий «выходит из-под контроля». Видеокамеры, установленные в различных местах в зоне боевых действий, уже засняли, как дикие животные питаются трупами
Непризнанная республика Нагорный Карабах из-за обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном оказалась на грани гуманитарной и экологической катастрофы.
В Министерстве окружающей среды Армении сообщили, что ситуация с трупами погибших в результате военных действий «выходит из-под контроля». «Видеокамеры, установленные в различных местах в зоне боевых действий, уже засняли, как дикие животные питаются трупами», - сообщили в ведомстве.
Армянские чиновники отметили, что жертвы «исчисляются тысячами», а множество трупов разбросано рядом с водоемами и вдоль них. Это означает, что продолжение этой гуманитарной катастрофы приведет к серьезным проблемам со здоровьем людей и нанесет ущерб окружающей среде, сообщает РБК.
Речь в первую очередь идет об угрозе распространения инфекционных заболеваний и заражении водоемов опасными патогенами.