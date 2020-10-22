22 октября 2020, 01:38
Папа Римский Франциск выступил за легализацию однополых союзов
Глава римско-католической церкви папа Франциск выступил за легализацию однополых союзов. Соответствующее заявление он сделал в документальном фильме «Франческо», который посвящен ему самому
Глава римско-католической церкви папа Франциск выступил за легализацию однополых союзов. Соответствующее заявление он сделал в документальном фильме «Франческо», который посвящен ему самому.
Папа Римский заявил, что гомосексуалы имеют право на семью и они тоже «дети Божьи». Папа Франциск также отметил, что миру нужны законы о гражданских союзах, чтобы таким образом защитить права секс-меньшинств.
Отметим, что официально католическая церковь выступает против однополых браков.