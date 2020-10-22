22 октября 2020, 01:10
Московский «Спартак» обязали провести матч с «Ростовом» без зрителей из-за коронавируса
Роспотребнадзор обязал московский «Спартак» провести без зрителей матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова». Такое решение принято в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу в столице
Роспотребнадзор обязал московский «Спартак» провести без зрителей матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова». Такое решение принято в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу в столице.
Матч «Спартак» - «Ростов» состоится 31 октября на стадионе «Открытие Арена».
Глава пресс-службы красно-белых Антон Фетисов сообщил РБК, что клуб направил в санитарное ведомство запрос о согласовании количества зрителей на матч с «Ростовом», но получил предписание провести игру без болельщиков.
Напомним, что ранее клубам РПЛ было разрешено заполнять на аренах до 50% мест. Данная норма действует с 1 августа. До этого, с 19 июня, на трибуны позволялось пускать 10% зрителей.