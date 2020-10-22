22 октября 2020, 00:34
В Мурманской области полицейские попросили рыбака выловить для них лосося и обвинили его в браконьерстве
Полицейские уговорили ранее судимого жителя Снежногорска за определенную сумму выловить для них из реки Сайда одного атлантического лосося. Силовики сняли процесс ловли на камеру, а затем обвинили мужчину в браконьерстве
В Мурманской области суд рассмотрит уголовное дело двух сотрудников полиции, которые спровоцировали местного жителя на преступление и завели на него дело.
Полицейские уговорили ранее судимого жителя Снежногорска за определенную сумму выловить для них из реки Сайда одного атлантического лосося. Силовики сняли процесс ловли на камеру, а затем обвинили мужчину в браконьерстве.
На опубликованных СК оперативных кадрах зафиксировано, что после того как рыбак достал рыбу из воды, один из полицейских повалил его на землю, завел руки за спину и надел наручники.
По делу проходят сотрудники розыска ОМВД ЗАТО Александровск Игорь Белобровка, обвиняемый в превышении полномочий, и Пир Саидов, которого также обвиняют в даче ложных показаний.