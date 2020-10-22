Центр «Вектор» сообщил о разработке единой вакцины от гриппа и COVID-19
Ученые отметили, что одновременное заболевание сезонным гриппом и COVID-19 в несколько раз усиливает тяжесть гриппа, а также повышает вероятность летального исхода
Специалисты научного центра «Вектор» Роспотребнадзора сообщили о разработке объединенной вакцины против гриппа и коронавируса. Ученые отметили, что одновременное заболевание сезонным гриппом и COVID-19 в несколько раз усиливает тяжесть гриппа, а также повышает вероятность летального исхода.
Глава «Вектора» Ринат Максютов в ходе специальной сессии в рамках ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» рассказал, что специалисты центра провели комплексное исследование одновременного заражения гриппом и коронавирусом. Это исследование показало, что два заболевания сразу в несколько раз повышают шансы умереть.
В этой связи «Вектор» решил создать вакцину, которая защитит человека сразу и от гриппа и от коронавируса.
Напомним, в октябре новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал свою вакцину от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона».