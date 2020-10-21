21 октября 2020, 18:08
Губернатор Кемеровской области вместе с женой заразились коронавирусом
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил о своем заражении коронавирусом. Заболела также его супруга Анна. Губернатор призвал россиян соблюдать меры профилактики, а именно, носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил о своем заражении коронавирусом. Заболела также его супруга Анна.
«Мы с супругой заболели, у Анны Евгеньевны положительный тест. У нас одинаковые симптомы, характерные для коронавируса: повышенная температура, легкий кашель, насморк. Мы самоизолировались, будем лечиться на дому», - сообщил губернатор в своем аккаунте в Instagram.
Сергей Цивилев призвал россиян соблюдать меры профилактики, а именно, носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию.
В России коронавирусом переболели уже несколько губернаторов и мэров. Глава Тувы Шолбан Кара-оол после вызодоровления заразился COVID-19 повторно, а мэр Ялты Иван Имгрунт скончался от осложнений.