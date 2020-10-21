В Барнауле в подвале больницы для коронавирусных пациентов скопились тела умерших
В Барнауле сотрудники городской больницы № 12, перепрофилированной под коронавирусный госпиталь, складывали тела умерших пациентов с коронавирусом в коридорах подвала. В Минздраве Алтайского края сообщили, что тела складировали из-за задержек со вскрытием
В Барнауле сотрудники городской больницы № 12, перепрофилированной под коронавирусный госпиталь, складывали тела умерших пациентов с коронавирусом в коридорах подвала. В Минздраве Алтайского края сообщили, что тела складировали из-за задержек со вскрытием.
Как сообщают «Вести Алтай», 20 октября посетитель больницы №12 опубликовал видеозапись в паблике «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте», на которой демонстрировались черные мешки. На каталках вдоль коридора и на полу находилось около 20 таких мешков. Автор видео утверждает, что в мешках находятся трупы и «все ковидные».
Главный внештатный патологоанатом Алтайского края Владимир Климачев заявил, что у больницы №12 просто нет возможности оперативно провести вскрытие, которое в случае коронавируса нужно делать обязательно. Кроме того, родственники умерших «не всегда после вскрытия могут забрать тело».
«Чтобы решить данную проблему, специалисты нашего отделения работают в две смены, круглосуточно и без выходных, но даже это не позволяет изменить ситуацию», - отметил Климачев.