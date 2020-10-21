Роскомнадзор не увидел нарушений в показе на телевидении фотографий обнаженной дочери историка Дмитриева
Роскомнадзор не увидел нарушения прав приемной дочери главы карельского отделения «Мемориала» Юрия Дмитриева в демонстрации ее обнаженных фотографий в эфире государственного телеканала «Россия»
Роскомнадзор не увидел нарушения прав приемной дочери главы карельского отделения «Мемориала» Юрия Дмитриева в демонстрации ее обнаженных фотографий в эфире государственного телеканала «Россия». Именно из-за этих фото в отношении правозащитника возбудили уголовное дело об изготовлении порнографических материалов.
По словам детского омбудсмена Карелии Геннадия Сараева, в ответе Роскомнадзора говорится, что использованные в сюжете «снимки были подвергнуты специальной обработке, фото скрыты двойной компьютерной ретушью, исключающей возможность идентификации как самого ребенка, так и отдельных фрагментов изображений, подпадающих под определение материалов порнографического характера».
В свою очередь уполномоченный по правам ребенка считает недопустимым использование фотографий обнаженного ребенка для привлечения общественного внимания к делу историка.
Напомним, Юрия Дмитриева суд признал виновным в насильственных действиях сексуального характера в приемной дочери. Дмитриеву дали 3,5 года колонии строгого режима. Одновременно с этим суд оправдал правозащитника по статьям «Совершение развратных действий», «Изготовление детской порнографии» и «Незаконное приобретение и хранение оружия».
Позже Верховный суд Карелии увеличил историку и правозащитнику срок до 13 лет колонии.
Юрий Дмитриев объяснял суду, что фотографировал дочь с целью отследить ее физическое состояние, так как после пребывания в детском доме девочка была источена.