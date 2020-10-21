В московском парке рабочие поменяли хорошую плитку на плитку из «новой коллекции»
В Москве в Тропаревском парке рабочие по решению столичных властей разобрали дорожки из плитки, которая находилась в хорошем состоянии, чтобы уложить там «более новую» плитку.
В Москве в Тропаревском парке рабочие по решению столичных властей разобрали дорожки из плитки, которая находилась в хорошем состоянии, чтобы уложить там «более новую» плитку.
Пользователь Pikabu под ником ttttt554455 опубликовал фотографию разобранной дорожки и написал, что «осталось это только убрать и уложить новую, более хорошую плитку».
Другие пользователи сайта отметили, что из-за такой вот расточительности мэрии москвичей в регионах называют «зажравшимися». «Мы бы рады были, если б в других городах эту ** (надоевшую) плитку меняли в каждый релиз! Как будто наше мнение кого-то интересует», - отметил один из москвичей, слова которого приводит «Лента.ру».
В августе аналогичные действия рабочих были зафиксированы в парке Царицыно, где хорошую плитку поменяли на новую. Пользователи соцсетей тогда с иронией отметили, жители «богатой» Москвы просто не могут позволить себе ступать ногами по плитке из «старой коллекции».
Кроме того, в Таганском и Нагатинском районах столицы власти решили поменять прошлогодние бордюры на новые, а на Смольной улице заменили асфальт, который был уложен за неделю до этого.