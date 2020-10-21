21 октября 2020, 15:22
В Магадане не нашлось желающих побороться за пост мэра города
В Магадане 20 октября завершился конкурс на замещение должности главы администрации города. Мэра назначить так и не смогли, поскольку в конкурсную комиссию по отбору кандидатов не поступило ни одного заявления
В Магадане 20 октября завершился конкурс на замещение должности главы администрации города. Мэра назначить так и не смогли, поскольку в конкурсную комиссию по отбору кандидатов не поступило ни одного заявления.
Издание «Весьма» сообщает, что конкурсная комиссия должна объявить повторный отбор кандидатов в мэры.
Действующий глава Магадана Юрий Гришан заявил, что пока он продолжает исполнять обязанности мэра. Он возглавляет городскую администрацию с 2015 года.