В России импортные автомобили подорожали на 15% из-за слабого рубля
С начала текущего года автомобили дорожали с 3% до 15% из-за падения национальной валюты по отношению к доллару и евро. Больше всего подорожали премиальные автомобили
В России автомобили с начала 2020 года выросли в цене в среднем на 15% из-за ослабления рубля.
«Коммерсант» со ссылкой на данные автодилера «Авилон» сообщает, что с начала текущего года автомобили дорожали с 3% до 15% из-за падения национальной валюты по отношению к доллару и евро. Больше всего подорожали премиальные автомобили. Например, Jeep вырос в цене на 10−14%, BMW - на 7−15%, Audi - на 5−15%, а Mercedes - на 3−12%.
Автомобили Hyundai в среднем выросли в цене на 4−5%, Mitsubishi - на 3,5−8,3%, а Fiat - на 5,8−6,5%.
В российском представительстве Volvo, чьи автомобили подорожали на 5−12%, предупредили, что девальвация рубля еще не полностью компенсирована, поэтому машины могут еще больше вырасти в цене. Участники авторынка говорят, что транспортные средства до конца года могут подорожать в среднем на 30%.