Петербургский депутат заявил об отсутствии в городе необходимых для онкобольных препаратов
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Ковалев в ходе заседания парламента заявил о смертельной опасности для онкобольных жителей города из-за нехватки ряда препаратов для лечения рака
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Ковалев в ходе заседания парламента заявил о смертельной опасности для онкобольных жителей города из-за нехватки ряда препаратов для лечения рака.
Алексей Ковалев рассказал, что противоопухолевых препаратов в городе нет уже больше месяца. Лекарства поставлял единственный в России производитель, а в августе он отозвал все партии из-за обнаружения в лекарстве недопустимых примесей.
«Никакой замены препарату нет, онкобольным просто меняют и отменяют схемы лечения. Они обречены на смерть без этого лекарства», - заявил депутат. Он предложил чиновникам закупать препарат за рубежом, тем более, что в других странах это лекарство стоит дешевле.
Депутаты фракции «Справедливая Россия» написали запрос на имя главы правительства Михаила Мишустина с просьбой начать закупки препарата для онкобольных в других странах.