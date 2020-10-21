21 октября 2020, 13:46
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-34 Минобороны России
Летчики успели катапультироваться, а истребитель упал в лесисто-равнинной местности. Инцидент произошел во время выполнения планового учебно-тренировочного полета. Полет выполнялся без боекомплекта
В Хабаровской крае потерпел крушение истребитель-бомбардировщик Су-34 Минобороны России.
В пресс-службе Восточного военного округа сообщили РИА Новости, что летчики успели катапультироваться, а истребитель упал в лесисто-равнинной местности. Инцидент произошел во время выполнения планового учебно-тренировочного полета. Полет выполнялся без боекомплекта.
Причины и обстоятельства крушения Су-34 установит специальная комиссия, которая находится на месте происшествия.