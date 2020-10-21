21 октября 2020, 13:39
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс попросил президента «отправить его на пенсию»
Источники РБК сообщают, что в Кремле Анатолию Чубайсу предложили «заняться Арктикой», а The Bell со ссылкой на источник из числа крупных бизнесменов пишет, что топ-менеджер попросил президента «отправить его на пенсию»
Российские СМИ сообщили о возможном уходе Анатолия Чубайса с поста главы государственной корпорации «Роснено».
Источники РБК сообщают, что в Кремле Анатолию Чубайсу предложили «заняться Арктикой», а The Bell со ссылкой на источник из числа крупных бизнесменов пишет, что топ-менеджер попросил президента «отправить его на пенсию».
В пресс-службе «Роснано» на сообщения об отставке Чубайса заявили, что главе компании корпорации «нравится Арктика, но полярником он себя вряд ли видит».
Сам г-н Чубайс написал в Facebook, что «очень любит русский север», но то, что он в тундре гоняет по бездорожью не является поводом для его назначения «начальником Арктики».