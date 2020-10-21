«Аэрофлот» временно разрешил опаздывающим на рейс пассажирам бесплатно обменивать билеты
В официальном сообщении перевозчика говорится, что частично или полностью переоформить неиспользованный авиабилет можно в любое время до начала полета, а также сразу же (не позднее, чем через 30 минут) после времени вылета рейса, указанного в билете
Авиакомпания «Аэрофлот» на полгода отменила плату за внесение изменений в билеты эконом-класса на всех внутрироссийских рейсах.
В официальном сообщении перевозчика говорится, что частично или полностью переоформить неиспользованный авиабилет можно в любое время до начала полета, а также сразу же (не позднее, чем через 30 минут) после времени вылета рейса, указанного в билете. Это позволит опаздывающим на рейс пассажирам поменять время вылета без ущерба для своего кошелька.
Новые правила действуют для всех билетов по России, которые были куплены после 16 октября 2020 года с датой вылета до 25 марта 2021 года.
Примерно через час тест сообщения о бесплатном обмене билетов эконом-класса на сайте «Аэрофлота» был изменен. Согласно новой версии, бесплатно поменять билет пассажир может при обращении в авиакомпанию за 30 минут до вылета, а не после него.