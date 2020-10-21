Росздравнадзор проверит информацию о смерти ковидных пациентов в Ростове из-за нехватки кислорода
Сотрудники Росздравнадзора проводят проверку информации о гибели пациентов с коронавирусом в больнице Ростова-на-Дону из-за нехватки кислорода. Все погибшие были подключены к аппаратам ИВЛ (искусственная вентиляция воздуха)
Сотрудники Росздравнадзора проводят проверку информации о гибели пациентов с коронавирусом в больнице Ростова-на-Дону из-за нехватки кислорода. Все погибшие были подключены к аппаратам ИВЛ (искусственная вентиляция воздуха).
В Росздравнадзоре сообщили, что проверка по факту смерти коронавирусных пациентов проводится по поручению главы Минздрава Михаила Мурашко. В сообщении ведомства говорится о смерти 13 пациентов.
Ростовский портал 161.ru сообщает, что 13 пациентов коронавирусного госпиталя при горбольнице № 20 задохнулись из-за отсутствия кислорода для ИВЛ. В своей заметке редакция ссылается на двух работников из «красной зоны» и источник в городской системе здравоохранения. Сотрудники рассказали, что 11–12 октября пациенты, «которые еще могли продержаться», скончались, когда в перегруженном медучреждении не успели пополнить запасы кислорода.
Утверждается, что пять человек погибли в реанимации, еще несколько - в общем отделении госпиталя. Врач больницы из «красной зоны» сообщил, что больница осталась без кислорода из-за проблем со снабжением.
Начальник регионального пресс-центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Сергей Тюрин заявил журналистам, что информация о связанных с дефицитом медицинского кислорода смертях в больнице является фейком.