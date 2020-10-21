21 октября 2020, 12:31
В МВД анонсировали появление открытой базы данных злостных нарушителей ПДД
Министерство внутренних дел России анонсировало появление открытой цифровой базы данных злостных нарушителей правил дорожного движения. В этот перечень будут вносить всех водителей-нарушителей – россиян и иностранных граждан
Министерство внутренних дел России анонсировало появление открытой цифровой базы данных злостных нарушителей правил дорожного движения. В этот перечень будут вносить всех водителей-нарушителей – россиян и иностранных граждан.
Завершение работ по созданию базы злоыстных нарушителей ПДД запланировано на начало 2021 года, сообщает ТАСС.
Сколько нарушений должен совершить водитель, чтобы ГИБДД внесла его в «черный список», не уточняется.
В ГИБДД ранее сообщали, что эта база позволит транспортным компаниям проверять своих водителей на наличие многократных нарушений ПДД, а также проверять, лишались ли они когда-либо водительских прав. Также базу могут использовать страховые компании при оформлении ОСАГО и каршеринговые компании.