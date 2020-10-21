Глава СПЧ предложил властям Москвы использовать студентов для мониторинга пассажиропотока
Председатель Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев прокомментировал планы властей Москвы по слежке за пассажирами общественного транспорта через из смартфоны
Председатель Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев прокомментировал планы властей Москвы по слежке за пассажирами общественного транспорта через из смартфоны.
Правозащитник заявил, что не понимает, какую новую информацию даст властям «тщательное отслеживание пассажиров» и как это повысит эффективность транспортной системы. Вместо покупки дорогостоящего оборудования для мониторинга пассажиропотока через смартфоны Фадеев предложил мэрии «поставить студентов на входе» в транспорт.
«И так все входы на станции метро фиксируются, причем по времени. Зачем еще дополнительная информация? У меня вопросы технологические, к разработчикам данной системы. Чего они добьются? Какой ценой транспортная система будет работать эффективно? Людям надо рассказывать об этом», - заявил председатель СПЧ в интервью РБК.
«Если этот контроль не будет персонализирован, если не будет при этом распознавания лиц — а в данном случае я не понимаю, зачем распознавать людей, если речь идет просто о потоке людей по тротуарам, метро, — то здесь нет никакой проблемы. Если при этом увлекутся технические работники и захотят распознавать лица, то проблема возникнет, проблема, связанная с персональными данными», - добавил правозащитник.
Напомним, ранее стало известно, что московские власти собираются потратить 155 млн рублей на покупку 220 аппаратно-программных комплексов для мониторинга пассажиропотока и софта. Данное оборудование будет установлено на остановках общественного транспорта, а также пешеходных стелах. АПК будут собирать данные о перемещении москвичей по MAC-адресам (присваиваемый гаджету при производстве идентификатор) через Bluetooth и Wi-Fi. Власти Москвы уверяют, что такой мониторинг позволит эффективно оптимизировать работу общественного транспорта.