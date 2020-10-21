По делу о гибели подростка при взрыве боеприпаса времен ВОВ задержали двух человек
Правоохранительные органы задержали директора и педагога Центра дополнительного образования подмосковной Лобне по делу о гибели подростка в результате разрыва снаряда времен Великой Отечественной войны
Правоохранительные органы задержали директора и педагога Центра дополнительного образования подмосковной Лобне по делу о гибели подростка в результате разрыва снаряда времен Великой Отечественной войны.
В Следственном комитете сообщили, что задержанные подозреваются в незаконном обороте оружия и халатности, которая повлекла смерть ребенка.
По данным следствия, 20 октября 14-летний подросток находился один в центре дополнительного образования (детско-юношеский центр «Созвездие»), где у него в руках сдетонировал противотанковый патрон времен ВОВ.
Подросток получил ранение в артерию и скончался.
В СКР уточнили, что мальчик пришел на дополнительные занятия по истории Великой отечественной войны к педагогу Олегу Егину, но тот вел другие занятия, поэтому отправил подростка одного в кабинет, который был оборудован под музей ВОВ.
Олег Егин рассказал на допросе, что экспонаты для музея он собирал сам во время раскопок и был уверен в том, что они не представляют угрозы.