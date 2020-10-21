21 октября 2020, 11:14
Оперштаб зарегистрировал 15 700 новых случаев заражений COVID-19
Общее число заболевших с начала пандемии выросло до 1 447 335 человек, из которых 1 096 560 вылечились, а 24 952 человека скончались. За минувшие сутки от вызванных COVID-19 осложнений умерли 317 человек
Оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса сообщил о 15 700 новых случаях заражений инфекцией, которые были выявлены за прошедшие сутки.
Общее число заболевших с начала пандемии выросло до 1 447 335 человек, из которых 1 096 560 вылечились, а 24 952 человека скончались. За минувшие сутки от вызванных COVID-19 осложнений умерли 317 человек.
В Москве выявили 4 389 новых случаев заражения, в Подмосковье – 466, в Санкт-Петербурге – 684, в Нижегородской области – 332, в Свердловской области – 255, в Ростовской области – 305, в Красноярском крае – 237, в Воронежской области – 243, в Архангельской области – 247, в Алтайском крае – 205, в республике Коми – 210, в Забайкальском крае – 223, в Бурятии – 211, в республике Крым – 203.