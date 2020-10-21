Правительство впервые сократило расходы бюджета на молодежную политику
Российские власти решили урезать расходы бюджета на молодежную политику. Согласно проекту бюджета на 2021-2022 гг., расходы государственной казны по данному пункту сократятся на 12% по сравнению с бюджетом на текущий год
Российские власти решили урезать расходы бюджета на молодежную политику. Согласно проекту бюджета на 2021-2022 гг., расходы государственной казны по данному пункту сократятся на 12% по сравнению с бюджетом на текущий год.
В 2021 году предполагается сокращение расходов на программу «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики» на 8,5%, а в 2022 году - на 15,7%, сообщает РБК.
Стоит отметить, что эта программа является частью государственной программы «Развитие образования», которая помимо молодежной политики подразумевает финансирование дошкольного, профессионального и других видом образования.
В прошлые годы расходы бюджета на поддержку молодежной политики ежегодно увеличивались. В 2019 году на эти цели было выделено 32,9 млрд рублей, а в 2020 году – 45 млрд рублей. Первоначально правительство планировало выделить на молодежную политику в 2021 году 48 млрд рублей, но затем цифра была скорректирована до 44 млрд рублей.