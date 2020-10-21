ЕСПЧ присудил компенсации в 5-10 тысяч евро задержанным на митинге в Москве против фальсификации выборов
Европейский суд по правам человека в Страсбурге присудил компенсации в размере от 5 тысяч до 10 тысяч евро 18 россиянам, которых силовики задержали на акции протеста в Москве в декабре 2011 года
Европейский суд по правам человека в Страсбурге присудил компенсации в размере от 5 тысяч до 10 тысяч евро 18 россиянам, которых силовики задержали на акции протеста в Москве в декабре 2011 года. На митинг люди вышли после объявления первых итогов голосования на выборах в Госдуму, которые они сочли сфальсифицированными.
Оппозиционер Алексей Навальный, которые в качестве юриста представлял в ЕСПЧ интересы некоторых заявителей, сообщил, что страсбургский суд признал задержания и аресты активистов незаконными.
Всех истцов задержали 5 декабря 2011 года в ходе протестной акции на Чистых прудах в Москве. Часть людей оштрафовали, а остальным был назначен административный арест. Сами задержанные жаловались на ужасные условия содержания в отделах полиции.
ЕСПЧ при рассмотрении жалобы посчитал, что российские власти нарушили статьи Конвенции о защите прав человека о запрещении пыток, о праве на свободу и праве на справедливое судебное разбирательство.