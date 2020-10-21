В Швейцарии предложили выплатить всем гражданам по 7500 франков
Федеральная канцелярия Швейцарии выступила с инициативой выплачивать по 7500 швейцарских франков (примерно 7 тысяч евро) каждому гражданину страны. Выплаты также распространяются на несовершеннолетних детей
Федеральная канцелярия Швейцарии выступила с инициативой выплачивать по 7500 швейцарских франков (примерно 7 тысяч евро) каждому гражданину страны. Выплаты также распространяются на несовершеннолетних детей.
Если до 22 апреля 2022 года данную инициативу поддержат 100 тысяч граждан Швейцарии, то этот вопрос будет вынесен на референдум. Если в ходе референдума граждане поддержат инициативу федеральной канцелярии, то деньги начнут выплачивать примерно через год.
Авторы инициативы считают, что Национальный банк Швейцарии должен выплатить «вертолетные деньги» гражданам с целью снижения курса швейцарского франка. Для осуществления выплат банку придется напечатать новые деньги. Также предлагается освободить выплаты в размере 7500 франков от налогов.