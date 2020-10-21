Протоиерей Дмитрий Смирнов, известный скандальными заявлениями, скончался в возрасте 69 лет
Известно, что в мае бывший председатель Патриаршей комиссии по вопросам, семьи, детства и материнства был госпитализирован с коронавирусом. Через две недели священнослужитель выздоровел, а 29 сентября он попал в реанимацию
Протоиерей Русской православной церкви Дмитрий Смирнов скончался в возрасте 69 лет. Причина его смерти не сообщается.
Известно, что в мае бывший председатель Патриаршей комиссии по вопросам, семьи, детства и материнства был госпитализирован с коронавирусом. Через две недели священнослужитель выздоровел, а 29 сентября он попал в реанимацию, но не из-за COVID-19. Telegram-канал Mash сообщал, что Дмитрия Смирнова диагностировали заболевание головного мозга.
Дмитрий Смирнов в качестве председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства неоднократно делал заявления, которые вызывали общественный резонанс. Так, протоиерей предлагал девочкам вместо посещения школы «готовиться к материнству», а живущих в гражданском браке женщин он назвал «бесплатными проститутками».