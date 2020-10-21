Московские священники во время пандемии причащают коронавирусных больных круглосуточно и в две смены
Глава синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Владимир Лейгода сообщил о значительном росте заявок на причастие со стороны коронавирусных пациентов
Глава синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Владимир Лейгода сообщил о значительном росте заявок на причастие со стороны коронавирусных пациентов. По его словам, сейчас столичные священники выезжают к больным круглосуточно.
«Всего со 2 апреля по 12 октября специальная группа подготовленных священников больничной комиссии совершила в Москве и Подмосковье 601 выезд к людям с коронавирусом, подозрением на коронавирус и умирающим без симптомов коронавируса», - рассказал Владимир Лейгода «Российской газете».
Представитель РПЦ подчеркнул, что священники посещают больных в специальных костюмах и средствах защиты, и добавил, что в последнее время было много вызовов именно в больницы, в том числе и срочных к умирающим.
Владимир Лейгода также назвал священников «духовными врачами», которые обязаны нести свою службу, а не самоизолироваться.