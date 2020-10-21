21 октября 2020, 08:07
Мэр Екатеринбурга предложил «выталкивать» пассажиров без масок из общественного транспорта
«Можно и нужно [выталкивать людей без масок]. Все видят увеличение количества заболевших. Все понимают, что это может привести к новому режиму ограничений», - заявил Александр Высокинский
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский предложил пассажирам общественного транспорта, которые соблюдают масочный режим, «выталкивать» из салонов людей без масок. Соответствующее заявление градоначальник сделал в эфире E1.ru.
«Можно и нужно [выталкивать людей без масок]. Все видят увеличение количества заболевших. Все понимают, что это может привести к новому режиму ограничений», - заявил Александр Высокинский.
Мэр отметил, что антикоронавирусные ограничения коснулись почти каждого: кого-то с экономической точки зрения, кого-то при обучении, кого-то в работе. В этой связи многие граждане понимают, что ограничения – это не то, к чему нужно стремиться.
«Именно поэтому мы говорим, что нужно соблюдать масочный режим», - подчеркнул мэр.