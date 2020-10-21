В Подмосковье ввели обязательную термометрию в торговых центрах и ресторанах
Напомним, что с 17 октября в Подмосковье запретили проведение развлекательных мероприятий в барах, кафе и ресторанах с 12 часов ночи до 8 утра. Новые ограничительные меры будут действовать до 7 ноября
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ввел с 21 октября новые ограничения и требования с целью снижения темпов распространения коронавирусной инфекции.
Напомним, что с 17 октября в Подмосковье запретили проведение развлекательных мероприятий в барах, кафе и ресторанах с 12 часов ночи до 8 утра. Новые ограничительные меры будут действовать до 7 ноября.
С 21 октября по указу Андрея Воробьева в торговых центрах площадью более 5 тыс. кв. м, а также в организациях общественного питания вводится обязательное измерение температуры у посетителей. Лиц с температурой 37 градусов и выше пускать в помещения не будут.
Также в Подмосковье запрещается проведение физкультурных, спортивных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных мероприятий с участием зрителей.
Проведение спортивных соревнований и тренировок спортсменов без участия зрителей разрешено.
Власти запретили посещение гражданами помещений музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых комплексов, но пока еще разрешили гулять по их территории на открытом воздухе.
Сотрудники школ также в обязательном порядке должны каждое утро измерять температуру у детей.
«Мы видим, что ситуация продолжает быть сложной. Мы еще раз констатируем очень серьезную нагрузку на систему здравоохранения», - отметил губернатор Московской области.