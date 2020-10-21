Глава «Ростеха» предложил запретить больницам закупать за счет бюджета импортное медоборудование
Глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов предложил обязать российские государственные клиники при наличии выбора между иностранной и российской медицинской техникой делать выбор в пользу отечественного производителя
Глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов предложил обязать российские государственные клиники при наличии выбора между иностранной и российской медицинской техникой делать выбор в пользу отечественного производителя. Топ-менеджер также обратился к правительству с призывом ввести запрет на покупку экспортированной техники за счет госбюджета.
«Я считаю, если деньги выделяются из бюджета, нужно категорически запретить закупать иностранную продукцию нашим государственным медицинским учреждениям», - заявил Сергей Чемезов, слова которого приводит ТАСС.
Очевидно, что глава «Ростеха» Сергей Чемезов лоббирует полный отказ государственных больниц от высокотехнологичного западного оборудования, поскольку корпорация имеет прямой интерес. Только за последний год поставки «Ростеха» в сфере здравоохранения выросли на 20% и превысили 36 млрд рублей. К 2025 году корпорация рассчитывает выйти на показатель 80 млрд рублей.
Поскольку большая часть российской медтехники уступает по своим показателям импортной, то корпорации проще добиться запрета на покупку иностранного оборудования, чем повышать качество собственной продукции. С введением такого запрета конкуренты отпадут сами собой.
Примечательно, что российских медиков перспектива полной замены иностранной техники российскими аналогами пугает с 2014 года, когда власти объявили масштабное импортозамещение во многих отраслях. И если для чиновников кажущийся прогресс в отечественной медицинской отрасли, чьи приборы они неоднократно видят на выставках, очевиден, то для врачей это не так.
Ярким примером этого утверждения может служить история с российскими аппаратами ИВЛ «Авента-М», которые производит «Уральский приборостроительный завод» (входит в «Ростех»). Напомним, что после пожаров в двух больницах Москвы и Петербурга для коронавирусных пациентов Росздравнадзор временно запретил использовать российские аппараты ИВЛ.
Следом появилась информация об утилизации в США 45 аппаратов «Авента-М», которые Россия отправила в качестве жеста доброй воли во время пандемии коронавируса. Американские медики практически не использовали подаренную технику.