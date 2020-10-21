21 октября 2020, 02:34
В Лобне в военно-патриотическом лагере в результате разрыва снаряда погиб подросток
По предварительным данным, подросток находился в помещении без взрослых. Разрушений и пожара от разрыва снаряда нет. Его пустил в здание центра преподаватель и оставил одного
В подмосковной Лобне в военно-патриотическом центре «Созвездие» 14-летний подросток подорвался на снаряде. От полученного ранения мальчик скончался.
Источник в экстренных службах сообщил агентству ТАСС, что подросток разбирал снаряд времен Великой Отечественной войны, но снаряд разорвался. В результате разлета осколков, у мальчика была повредждена артерия и он умер.
По предварительным данным, подросток находился в помещении без взрослых. Разрушений и пожара от разрыва снаряда нет. Как выяснилось позже, подростка пустил в здание центра преподаватель и оставил одного.