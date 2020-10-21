21 октября 2020, 03:13
В Париже неизвестные ограбили квартиру Николая Саркисова. Ущерб составил 500 тысяч евро
Французское издание Le Parisien сообщает, что ущерб от ограбления потерпевшие предварительно оценили в 500 тысяч евро. В списке похищенного две пары люксовых часов Rolex, бронзовая статуэтка, ювелирные украшения, изделия из кожи и меха
В Париже неизвестные ограбили квартиру совладельца страховой компании «РЕСО-Гарантия» Николая Саркисова.
Французское издание Le Parisien сообщает, что ущерб от ограбления потерпевшие предварительно оценили в 500 тысяч евро. В списке похищенного две пары люксовых часов Rolex, бронзовая статуэтка, ювелирные украшения, изделия из кожи и меха.
Квартира Николая Саркисова площадью 600 кв.м расположена в престижном районе французской столицы - авеню Фош, что между Булон55ским лесом и Триумфальной аркой. Здание огорожено и оборудовано камерами наблюдения, однако грабителям эти меры предосторожности не помешали.